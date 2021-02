È sempre mezzogiorno: "Oggi non è come al solito". Il dolore di Antonella Clerici, in studio così: il dramma che la tormenta

23 febbraio 2021 a

Momenti di sconforto per Antonella Clerici. La conduttrice di È sempre mezzogiorno si è presentata in studio visibilmente provata. "Sapete che io vi racconto sempre tutto - ha detto in apertura di puntata -. Oggi ero arrivata qui un po’ giù, non proprio brillante come al solito". Poi su Rai 1 è tornato Fulvio Marino e qualcosa è cambiato: "Ho visto Alfio - ha ammesso - e la mia giornata è svoltata in positivo”. Ma la Clerici non ha fatto mistero di quanto le è accaduto e ha raccontato di essere triste per quanto sta accadendo. Per la pandemia ancora in corso e per la crisi economica sempre più pesante.

“So che l’attualità, purtroppo, è drammatica”, ha proseguito sottolineando lo scopo della sua trasmissione: far passare qualche ora di leggerezza agli italiani. Nella puntata del 23 febbraio ci è anche riuscita. Complici i siparietti con Alfio che si è presentato in studio vestito da “cane della carica dei 101”, o meglio “dei 102”, dato che quella di oggi è stata la puntata numero 102 di È sempre mezzogiorno (venerdì scorso Antonella Clerici ha infatti chiuso la diretta soffiando le candeline per la centesima puntata).

Il programma di Rai 1 sta ottenendo grandi successi. Ieri il programma culinario ha registrato quasi 1 milione 800 mila telespettatori, con uno share che ha sfiorato il 15 per cento. Nello specifico i telespettatori sono stati 1 milione 799 mila, mentre la media di share del 14.9 per cento. "Non possiamo avere ancora il pubblico in studio - ha commentato la conduttrice -, ma sappiamo che voi ci seguite con tanto affetto da casa e questo ci basta, perché voi sapete che questa è la casa del buonumore, dell’allegria, della cucina e del non-pensiero".

