Isola dei Famosi, Elisa Isoardi confessa: l'eremita che le ha cambiato la vita, senza televisione né gas...

Ufficiale, Elisa Isoardi parteciperà all'Isola dei Famosi, il reality di Canale 5 condotto da Ilary Blasi al via tra pochi giorni. Insomma, salperà davvero per l'Honduras, come ha spiegato in un'intervista al Corriere della Sera, in cui si è raccontata a tutto tondo (l'Isola dei Famosi inizierà circa a metà marzo, ma la partenza avviene diversi giorni prima).

E la Isoardi, prima della partenza, ha scelto di tornare a casa, a Monterosso Grana, il paesino di origine, 500 anime sulle montagne piemontesi. "Da piccola per me i giochi erano andare al fiume o saltare nel fieno. Stavo sempre all’aria aperta - ricorda al Corsera -. Tutte cose che spero mi torneranno utili ora. Sto passando la quarantena prima della partenza dai miei: mi sveglio con il sole e vado a letto quando tramonta, vivo al ritmo della natura".

Me le parole più interessanti sono quelle che riserva al fratello, Domenico, che fa l'eremita: "All'Isola - spiega la conduttrice - voglio portare un po' di mio fratello". Domenico, il congiunto che ha sette anni in più di lei, vive in montagna in una tv che non ha né televisione né gas. Eremita vero, insomma. "Io sono più simile a mia mamma, lui a mio papà, con questo tratto aspro e duro del carattere di chi vive in montagna", spiega la Isoardi.

E ancora: "Questa esperienza ci sta riavvicinando, poco a poco: mi sta insegnando diverse cose pratiche, come accendere un fuoco o pescare", tutte cose che le toreranno utili all'Isola. "Per lui il fatto che fossi famosa è sempre stato ininfluente ma in questi giorni che mi è venuto a trovare mi ha detto, parlando dell’Isola: non vedo mai niente ma questa roba qua la guarderò", aggiunge la Isoardi.

Non poteva, infine, mancare una battuta sulla Rai, da cui Elisa sembra sempre più lontana: si tratta di un arrivederci o il capitolo con Viale Mazzini è definitivamente chiuso? "Credo nel fato e questo era il momento giusto: ho bisogno di un reset e di cambiare aria. In Rai sono stati diciotto anni bellissimi, sono stata molto bene e per me è stato come fare l’Università. Ora ho bisogno di continuare a far battere il cuore per questo mestiere", spiega. Dunque capitolo chiuso? "Come dico sempre ai miei autori, ragioniamo su un blocco per volta. Voglio farmi sorprendere e andrò dove sentirò che è giusto andare", conclude Elisa Isoardi. Insomma, sembra un addio. Ma come sempre, nella vita tutto è possibile.

