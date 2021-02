Isola dei famosi? "No, dei parassiti": voci da Mediaset, chi si sono ridotti a chiamare nel cast

11 febbraio 2021 a

Ancora non ci sono conferme ufficiali, ma le voci sul nuovo cast dell’Isola dei famosi si fanno sempre più frequenti e insistenti. L’edizione 2021 sarà condotta da Ilary Blasi: partendo da questa certezza, Gabriele Parpiglia su Giornalettismo ha rivelato quelle che potrebbero essere le principali novità. A partire dall’introduzione dell’Isola dei parassiti, un luogo in cui alcuni concorrenti verranno sorvegliati da un guardiano che dovrebbe cambiare ogni giorno: inoltre chi finirà in tale luogo dovrà procacciarsi il cibo da solo, senza poter contare neanche sulla classica razione giornaliera di riso.

Secondo Parpiglia i primi due concorrenti di questa nuova Isola dovrebbero essere Fariba Tehrani, divenuta nota per essere la madre di Giulia Salemi grazie al Grande Fratello Vip, e il cromatologo Ubaldo Lanzo. Per quanto riguarda i nomi dei concorrenti che faranno parte subito della versione “classica” dell’Isola, Parpiglia si è sbilanciato: solo Giovanni Ciacci e Amedeo Goria non li ha dati per certi, dato che mancherebbe ancora il via libera da parte dei medici.

Chi invece dovrebbe far parte del cast è Elisa Isoardi, che tra l’altro secondo Dagospia avrebbe chiuso un accordo con Mediaset che prevede anche la conduzione di un programma su Rete 4 o Canale 5 una volta terminata l’esperienza all’Isola. Oltre all’ex fidanzata di Matteo Salvini, sbarcheranno in Honduras Paul Gascoigne, Brando Giorgi, Vera Gemma, Akash Kumar, Clemente Russo, Angela Melillo e Valentina Persia.

