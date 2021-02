I Soliti Ignoti, “vincita da record”: Elisa Isoardi impazzisce davanti ad Amadeus, una cifra mai vista prima

11 febbraio 2021 a

Elisa Isoardi è stata l’ospite speciale dei Soliti Ignoti ed è entrata nella storia del programma condotto da Amadeus su Rai1. Nella puntata di giovedì 11 febbraio, la presentatrice televisiva ha infatti fatto registrare una vincita da record, pari a 157mila euro: tutto merito del suo intuito, che le ha permesso di abbinare correttamente il parente misterioso a uno degli ignoti e di vincere tutti quei soldi che verranno devoluti all’ospedale Spallanzani di Roma per la lotta contro il Covid.

La Isoardi è apparsa incredula e ha fatto letteralmente i salti di gioia, mentre Amadeus - che pure era altrettanto colpito da quella che può essere definita una vera e propria impresa a livello di gioco - si è complimentato sinceramente con lei. “Grande partita”, ha esclamato il conduttore che ha accompagnato la sua ospite in una cavalcata trionfale dal valore di 157mila euro, da devolvere per una causa nobilissima.

Tra l’altro durante il gioco non sono mancati momenti curiosi, come quello con l’ignota numero 6 che era Katia Svizzero, ovvero l’interprete della famosissima sigla dell’Ape Maia. “È della mia epoca”, ha dichiarato la Isoardi riferendosi allo storico cartone animato: aver indovinato l’identità della Svizzero le ha permesso di far salire il montepremi di ulteriori 6mila euro.

