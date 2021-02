È sempre mezzogiorno, ricompare Ela Weber da Antonella Clerici: com'è oggi a 54 anni la Sellerona di Bonolis

25 febbraio 2021 a

Ela Weber è stata ospite di Antonella Clerici nella puntata di È sempre mezzogiorno di oggi, giovedì 25 febbraio. La Weber ha parlato, tra le altre cose, della sua vita lontano dai riflettori: da circa quindici anni vive infatti sul lago di Bracciano con il marito. Commentando la sua scelta, Antonella Clerici le ha detto: “Potrebbe arrivare qualche occasione per te per tornare in tv”. "Anche no! Oggi ho risposto solo perchè mi hai chiamato tu", la replica immediata della tedesca.

Durante il collegamento Ela Weber ha poi ricordato con Antonella Clerici l’edizione di Domenica In 2001/2002, nella quale entrambe erano alla conduzione con Carlo Conti e Mara Venier. "Ela ci coccolava tutti portando sempre del cibo. Spesso era del pollo, se non poteva cucinarlo lo andava a comprare già pronto. Era il suo modo per dimostrarci l’affetto", ha raccontato Antonella Clerici, che ha poi mandato in onda una foto di quell’edizione del programma.

“Era da tanto che non la sentivo” ha poi rivelato Antonella Clerici su Ela Weber chiedendole subito dopo se cucina. Infine rivolgendosi proprio all’amica e tornando sul fatto di abitare fuori città, la Clerici ha detto: “Hai fatto la mia stessa scelta, ma molto tempo prima di me”, riferendosi appunto alla decisione di andare a vivere lontano dalla città". La Weber ha poi parlato anche dell'attuale emergenza pandemia. "Pesa un po’. Ultimamente mi manca tanto andare al ristorante", ha rivelato.

