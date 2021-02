Uomini e donne, si finisce in tribunale. Aurora e il video intimo, uno tsunami legale

25 febbraio 2021 a

A Uomini e donne si rischia di finire in tribunale. Aurora Tropea, la dama finita nello "scandalo" per presunti video intimi e compromettenti che il cavaliere Giancarlo ha mostrato in studio a Gianni Sperti e Tina Cipollari, ha deciso di rivolgersi alle autorità dopo quanto accaduto davanti alle telecamere.

A qualche settimana dalla sua ultima partecipazione al programma di Maria De Filippi, Aurora si è sfogata su Instagram con un lunghissimo post per spiegare la propria posizione. "Ho riflettuto lungamente su quanto è successo e deciso di dare un segnale forte per contrastare un comportamento che non è possibile, né si deve tollerare",

"Le cronache, purtroppo, quasi quotidianamente ci ricordano come alcuni uomini ritengano di potere fare leva sulla fragilità delle loro compagne o di non dare loro credito, esprimendo un maschilismo che è, fortunatamente, del tutto fuori tempo. Allora il nostro compito è chiaro: non consentire l’avvio di alcun focolaio o il ravvivarsi di comportamenti che rappresentino anche solo ‘in fasce’ questo schema di deprecabile confronto". Per questo, sottolinea, "ho sottoposto i fatti alle Autorità per farne valutare la rilevanza e non lasciar correre, sdoganando qualcosa di estremamente sbagliato".

Insieme alla gran parte dei telespettatori, rimasti sconcertati dall'atteggiamento di Giancarlo, al fianco di Aurora si era schierata anche Selvaggia Lucarelli, molto dura con i protagonisti del dating show di Canale 5 e ringraziata pubblicamente dalla stessa dama.

