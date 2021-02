L'Eredità, Flavio Insinna spiazza tutti: "Lo faccio sempre prima di ogni puntata"

26 febbraio 2021 a

“So bene cosa significa non lavorare”: questa confessione choc arriva da Flavio Insinna, conduttore de L’Eredità su Rai 1. Quando, nell’ultima puntata andata in onda, una spettatrice - Angela Pecorari da Varese - lo ha esortato a inviare un messaggio di speranza a tutti gli artisti in difficoltà a causa del virus, Insinna si è aperto come non mai: “Sarò sempre dalla loro parte”. Il conduttore del quiz pre-serale ha dimostrato così di non aver dimenticato le sue origini. Tutto il contrario. Ne ha fatto un vanto e una forza. Flavio Insinna, poi, ha continuato a mostrare solidarietà a tutti i lavoratori del mondo dello spettacolo in crisi: “Mi viene naturale, lo faccio tutte le volte prima delle puntate quando arrivano concorrenti che vengono da quel mondo lì”.

“Non ci sono artisti maggiori o minori, ci sono persone più fortunate e persone meno fortunate”, ha continuato il presentatore, mostrandosi vicino più che mai agli artisti messi in ginocchio da questa interminabile pandemia da Covid-19. I fan del programma hanno apprezzato le parole di Insinna, che ha messo in mostra una profonda empatia nei confronti dei colleghi meno fortunati.

Pochi giorni fa, inoltre, il conduttore è stato menzionato su diversi siti per una coincidenza incredibile avvenuta durante la ghigliottina. Quando l'ex campionessa Chiara ha scelto la parola "uomo" come minimo comune denominatore di "resistere, latino, borghesia, divisa, mistero", ha poi dato una spiegazione che ha spiazzato tutti. "Ho scelto 'uomo' perché un uomo in divisa ha sempre il suo fascino". La sua motivazione conteneva in realtà una coincidenza incredibile. Flavio Insinna, senza parole, ha commentato: "Non so come tu abbia fatto. Ma dicendo che un uomo in divisa ha sempre il suo fascino, hai citato la soluzione esatta che però non è uomo". A quel punto, Chiara ha capito la risposta esatta: "Fascino!".

