Grande Fratello Vip, Elisabetta Gregoraci: "Annullati 13 anni con Briatore", la trasformazione dentro la casa

Gabriele Parpiglia è un autore e giornalista che segue molto da vicino il Grande Fratello Vip e che non ha paura di esprimere opinioni che spesso possono rivelarsi impopolari, ma anche vicine alla realtà. Il reality di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini è ormai prossimo alla chiusura, in programma per lunedì primo marzo dopo una durata record a suon di prolungamenti. Parpiglia ha speso belle parole per Elisabetta Gregoraci: “A me ha stupito in positivo”.

Il perché è presto spiegato: “È entrata come una ragazza che ha annullato gli ultimi 13 anni vissuti accanto a Flavio Briatore e si è divertita psicologicamente come una ragazza di 28 anni”. Parpiglia è invece stato tutt’altro che tenero con Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi, non credendo minimamente alla loro storia. Il giornalista ha infatti ricordato il percorso dell’ex velino di Striscia la Notizia, che prima si è innamorato della Gregoraci, poi dell’ex Ariadna e infine della Salemi: “È un amore da telecamera”.

Tra l’altro come mai è stata scelta proprio la Salemi, che già aveva partecipato al GF Vip? “Serviva una dinamica”, è stata la risposta di Parpiglia, secondo cui lei e Pierpaolo non sono destinati a durare una volta fuori dalla casa. “Ricordiamolo che lui è entrato nel cast del GF all’ultimo giorno perché al suo posto era stato scelto Simone Susinna, che ha poi rifiutato”.

