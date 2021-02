Grande Fratello Vip, Rosalinda Cannavò: "Sì, è gay". Gelo da Signorini, fa il nome davanti a tutti: si scatena l'inferno

27 febbraio 2021 a

Un altro grosso caso travolge il Grande Fratello Vip, il reality condotto da Alfonso Signorini su Canale 5 che lunedì celebrerà la finalissima di una edizione-monstre, la più lunga di sempre. Un altro grosso caso innescato dalle parole di Rosalinda Cannavò, il vero nome di Adua Del Vesco, quest'ultimo lo pseudonimo con cui aveva iniziato l'esperienza nella casa del reality. La Cannavò è stata la prima eliminata nella puntata di ieri, venerdì 26 febbraio, insomma niente finalissima, persa all'ultimo miglio. Ma una volta arrivata in studio è stata travolta dall'affetto del pubblico e anche da quello di Signorini, che la ha apprezzata moltissimo come concorrente.

Poi, però, ecco le polemiche. Ad aprire le danze è stato Massimiliano Morra, ex concorrente di questo GfVip, secondo cui al contrario la Cannavò non sarebbe così candida e ingenua come appare, ma una stratega. Ma soprattutto, Morra coglie finalmente l'occasione per chiederle spiegazioni: nella casa, infatti, Rosalinda aveva sostenuto che lui fosse gay e che a confermarglielo sarebbe stato proprio lui, il diretto interessato.

Quando Morra le chiede lumi, Rosalinda-Adua risponde candidamente: "Era quello che io sapevo, detto anche da te". Parole che spingono Signorini ad intervenire, con una domanda a bruciapelo diretta all'attrice: "A te risultava che lui fosse gay?". E ancora, la Cannavò non arretra di un millimetro: "Sì, a me risultava così". Piccata la replica di Morra, che la incalza: "Io non ti ho mai detto di essere gay. Forse te lo sei immaginato". Ma a quel punto il dibattito era irriducibile, insomma impossibile trovare una mediazione. Tanto che la Cannavò, di fatto, ha smesso di rispondere a Morra ribadendo che però tutti possono restare della propria idea. Un'ulteriore conferma, insomma, danvanti a un Morra sempre più stizzito. Alla fine, Rosalinda, si è comunque scusata con Massimiliano, affermando che non avrebbe voluto ferirlo.

