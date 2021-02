Grande Fratello Vip, il topo costa carissimo a Malgioglio: raptus e vendetta di Signorini, gli spalma una torta in faccia

Francesco Fredella 27 febbraio 2021 a

a

a

Finisce male: torta in faccia. Alfonso Signorini si vendica e lascia Cristiano Malgioglio senza fiato. La colpa? Quel topo finto che il cantante ha portato in studio la settimana scorsa. Un colpo durissimo per Signorini, che è rimasto senza fiato. Ed infatti la scena è diventata virale. Allora Alfonso, all’insaputa di tutti, ha portato una torta a Cinecittà ed l’ha lanciata in faccia a Cristiano: una scena, quella del Grande Fratello Vip in onda su Canale 5, che è valsa il 30% di share con un picco assurdo. Ora, però, potrebbe accadere di tutto: Cristiano potrebbe vendicarsi. Lunedì ci sarà la finalissima, molto attesa.

“Me lo ha rubato lui”. GF Vip, dito puntato contro Pierpaolo Pretelli: spunta un certo bigliettino…

Quando Signorini colpisce Malgioglio succede di tutto. “Mi ha rovinato un vestito costosissimo di un celebre stilista. Adesso gli manderò la fattura con relativo prezzo”, dice la Malgioglio. “Non mi aspettavo tutto questo, ma la iena ci è riuscito. Furba”. Di sicuro il Gf vip, alla 41 esima puntata, incassato il 20% di share: un vero record assoluto. Non accadeva da tempo che un reality riuscisse a superare questi dati. Signorini ce l’ha fatta. E’ lui per i piani alti di Cologno Monzese l’uomo dei record.

"È stato uno scivolone". In studio accade l'impensabile: Rosalinda va da Signorini e succede questo. Ex concorrenti allibiti

Oggi a Cinecittà verrà registrata la sigla per la finalissima. Malgioglio potrebbe vendicarsi dopo lo scherzo di ieri, magari arrivando in ritardo e scombinando i piani. Ma la cosa che tutti aspettano è un programma con Signorini e Cristiano insieme. Potrebbe accadere davvero di tutto. E lo share di Canale5 continuerebbe a far sognare. Appunto, tutto potrebbe realizzarsi. Condizionale d’obbligo. La voce nei corridoi di Cologno Monzese inizia a circolare. Il resto lo capiremo nei prossimi mesi.

"Sì, è omosessuale". Gelo in studio da Signorini, Rosalinda fa il nome davanti a tutti: si scatena l'inferno

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.