Marco Travaglio? Aldo Grasso lo critica e lui impazzisce: "Un uomo triste, ecco perché odia". Volano insulti

"Il programma verrà certamente ricordato per la presenza di Marco Travaglio nella sua migliore esibizione: il sorcino. Non contento di essere tutte le sere ospite di Lilli Gruber, detronizzato dal ruolo di ideologo del M5S, intronato dalla presenza di Draghi, Travaglio ha sentito il bisogno di sfoggiare il repertorio del suo cantante di riferimento, Renato Zero. Deposta la maschera del ghigno, appariva soddisfatto, appagato, avendo trovato quello che tutti inseguono, quello che pochi incontrano: la sorcinità. Il suo vero universo di riferimento". Questo commento di Aldo Grasso, pubblicato sul Corriere della Sera, a proposito della partecipazione del direttore del Fatto (che aveva commentato la situazione politica cantando alcune canzoni di Renato Zero di cui è grande fan) nella prima puntata di Lui è peggio di Me, lo show del giovedì sera di Rai Tre, condotto da Giorgio Panariello e Marco Giallini.

Articolo che ha dato spunto, ovviamente, alla replica di Travaglio. Il giornalista si è infatti servito di una lettera di un lettore del suo quotidiano per replicare prontamente e a modo suo al critico televisivo del quotidiano di via Solferino. "Caro Travaglio, vorrei un suo commento sul pezzo di Aldo Grasso (Corriere del 13 febbraio) dove parla della trasmissione Lui è peggio di me, dove viene citato in modo ironico: 'il programma verrà ricordato per la presenza di Marco Travaglio nella sua migliore esibizione: il sorcino"", questa la domanda dell'aficionado del Fatto.

La replica di Travaglio per Grasso è al fulmicotone: "Caro Giuseppe, è il suo modo di comunicarci che conduce una vita molto triste, dunque detesta chi riesce ancora a divertirsi. Credo che il suo editore Cairo l'abbia poi informato che io sono ospite di Lilli Gruber non tutte le sere, ma una sera a settimana; ma con il dovuto tatto per non incorrere nelle sue ire (Grasso, con i padroni, è notoriamente ferocissimo)". Insomma una risposta nel più puro stile Travaglio. Chissà se ora Grasso replicherà.

