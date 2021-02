Domenica In, clamorosa Mara Venier: umilia Rocco Casalino a tempo record. Lo presenta con queste parole: tutto da godere

28 febbraio 2021 a

Torna nel suo regno, Mara Venier. E il suo regno è Domenica In, la seguitissima trasmissione del pomeriggio in onda su Rai 1. E come ogni domenica, prima del via, ecco il collegamento con il Tg1, dove spesso e volentieri la Venier incappa in succulente gaffe. Dunque, la mitica Zia Mara, ha presentato la puntata che da lì a pochi minuti sarebbe iniziata: prima la consueta parentesi-coronavirus, con gli esperti in studio e un focus sui vaccini. E ancora, un ampia pagina su Sanremo 2021, il Festival che inizierà questo martedì. Ma in questa puntata, quella di oggi domenica 28 febbraio, in studio ci sarà anche il prezzemolino Rocco Casalino.

Già, l'ex portavoce di Giuseppe Conte da che ha lasciato Palazzo Chigi ce lo ritroviamo ovunque, intento a promuovere il suo libro, Il Portavoce appunto. E proprio sulla tendenza-prezzemolino dell'ex Grande Fratello, la Venier si è spesa in una battuta al curaro, proprio nel collegamento sul Tg1. Quando lo annuncia, infatti, la Venier commenta: "Rocco Casalino sarà ospite in esclusiva... non è andato da nessuna parte prima". Insomma, una battuta per mettere in evidenza come sia pressoché ovunque. Uno strepitoso sfottò.

Casalino infatti negli ultimi giorni è stato a Verissimo di Silvia Toffanin, in vari talk-show politici, dunque da Barbara D'Urso a Live-Non è la D'Urso, ma anche da Nunzia De Girolamo a Ciao Maschio, il nuovo format di Rai 1. E ancora, domani sera, Casalino sarà addirittura a Striscia la Notizia, per una peculiare intervista concessa a Pinuccio nel format immaginario dal titolo "Rai Scoglio 24". Nell'intervista a Striscia, ha fatto trapelare la redazione del tg satirico, Casalino ha detto che "per 2 milioni di euro farei il portavoce di Silvio Berlusconi. Per Matteo Renzi non lo farei mai".

