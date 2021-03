Live-Non è la D'Urso, Giulia Salemi demolita: "Lo chiamavi amore, ci provavi con mio marito". Accusa-vip, un sms terrificante

01 marzo 2021 a

a

a

Prende parte a Live-Non è la D'Urso e per lei finisce malissimo. Pessima idea, per Giulia Salemi, in versione super-sexy e ospite nello studio di Barbara D'Urso per la puntata in onda su Canale 5 domenica 28 febbraio. Fresca di eliminazione al Grande Fratello Vip, ecco che la Salemi si confronta con le cinque sfere. Premette di essere molto innamorata di Pierpaolo Pretelli, con cui è nata una travolgente storia all'interno della casa. Ma poi deve fare i conti con le accuse, nel dettaglio e soprattutto deve fare i conti con le accuse di Caterina Collovati.

"Spu***, vi stracciate le vesti per Conte". Formigli travolto dagli insulti: occhio all'ospite che manda il pubblico in tilt

Infatti, la Collovati ha picchiato durissimo contro la Salemi, svelando di aver trovato circa due anni fa dei suoi messaggi nel telefono del marito, Fulvio. Infatti la Salemi e l'ex calciatore avevano avuto un rapporto professionale, avevano insomma lavorato insieme in una trasmissione televisiva: "Trovai dei messaggi che tu gli avevi scritto dove lo chiamavi amore, erano piuttosto espliciti e una volta lo invitasti anche una festa. Era chiaro che ci stessi provando per lui", la ha smascherata la Collovati. E poi ha aggiunto di aver ricollegato il tutto quando aveva assistito alla lite tra Elisabetta Gregoraci e la Salemi al GfVip, con la prima che accusava la seconda di aver spedito dei messaggi sospetti a Flavio Briatore.

Mara Venier manda in orbita lo share: Sanremo, una clamorosa anticipazione a Domenica In

Da par suo, la Salemi si è difesa affermando di avere il "tic" di chiamare tutto "amore" o "tesoro". Insomma, abituata ad usare un linguaggio molto ambiguo: "Sta passando un messaggio sbagliato su di me. Non è solidale quello che stai dicendo. Io so chi sono e su di me non si può dire che importuni uomini sposati", ha affermato la Salemi. Eppure, non è risultata poi così convincente. Per inciso, Giulia si è dovuta beccare anche la bordata di Vladimir Luxuria, altra sferata, che ha messo in dubbio i sentimenti di Pierpaolo Pretelli: "Prima si è invaghito di Elisabetta, poi si è pensato a un ritorno con la sua ex compagna, poi sei arrivata tu", ha commentato tagliente.

La D'Urso e il Pd, tirano fuori questa foto. Sapete chi è il ragazzo accanto a lei? Irriconoscibile (e insospettabile) | Guarda

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.