Grande Fratello Vip, fucilata contro Dayane Mello: "Terrificante, umilia gli altri. Al suo fianco...", si gioca il reality a poche ore dalla finale?

Questa sera, lunedì 1 marzo, ci sarà la finale del Grande Fratello Vip. Dayane Mello, Andrea Zelletta, Stefania Orlando, Pierpaolo Pretelli e Tommaso Zorzi sono i concorrenti rimasti per la vittoria finale del reality condotto da Alfonso Signorini in onda su Canale 5. Durante Mattino 5 è stata molto criticata Dayane Mello. In particolare è stata Lory Del Santo ad ammettere di non aver gradito il modo di fare della modella con Rosalinda Cannavò, mandata in nomination contro Stefania Orlando.

“Non mi è piaciuta proprio, con gli affetti si può andare su e giù ma è stato terrificante”. Così ha detto la Lory Del Santo anel programma di Canale 5 condotto da Federica Panicucci. "Puoi essere forte ma non umiliare gli altri”. E anche gli ospiti della hanno sottolineato come la modella brasiliana abbia usato una serie di strategie all’interno del reality. Definita come la “regina delle contraddizioni” da Rudy Smaila, Dayane Mello a detta di Lory Del Santo sarebbe una persona che si annoia facilmente, da qui i suoi cambi d’umore.

“Vuole una persona debole al suo fianco, non una persona che ha potere. Rosalinda era perfetta per lei. Dayane vuole comandare”, ha spiegato Lory Del Santo che ha ammesso che in amore e in amicizia avrebbe paura ad avvicinarsi a una persona come la finalista del GF Vip proprio perché troppo incoerente.

