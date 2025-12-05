Andrea Sempio, la deviazione nel giorno della morte di Chiara: altra bomba

Un'inconsueta deviazione riaccende i sospetti. Mattino 5 ricostruisce - nella puntata in onda venerdì 5 dicembre - i movimenti di Andrea Sempio, il 37enne indagato per l'omicidio di Chiara Poggi. Federica Panicucci ha dato la linea all'inviato Emanuele Canta, direttamente a Garlasco. L'inviato ha spiegato alle telecamere di Canale 5 di trovarsi davanti alla strada che porta alla casa della nonna della famiglia Sempio e ha mostrato una ricostruzione dettagliata del percorso dichiarato da Sempio il giorno dell’omicidio.

"Siamo qui, davanti la strada della casa della nonna della famiglia Sempio. Abbiamo fatto una ricostruzione del percorso di Sempio in auto, quello che è emerso è che la strada che avrebbe fatto Andrea Sempio in auto non è la più veloce e logica per arrivare a casa della nonna". Canta ha spiegato che Sempio avrebbe parlato di un gruppo di persone viste lungo il tragitto, che avrebbe catturato la sua attenzione, ma secondo Canta questa versione non coincide con la conformazione del luogo: "Lui ha detto che avrebbe notato un gruppo di persone e si sarebbe fermato per capire che fosse successo. Ma dalla curva da cui sarebbe arrivato e che vedete lì in fondo verso la rotonda non si ha una visuale di questo punto ma solo di quell’incrocio stesso".