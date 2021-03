Uomini e donne, urla selvagge e rissa in studio,. La follia di Armando, Maria De Filippi costretta a intervenire

Francesco Fredella 01 marzo 2021 a

Massimiliano esce con Sofia, ma sembra che l'esterna non sia andata molto bene. Momenti di tensione a Uomini e Donne, il programma in onda su Canale 5. Ma andiamo per gradi, c'è anche una signora che scende in pista per Biagio, decidendo di iniziare questa nuova conoscenza. Ed arriva anche Federica, intenzionata a conoscere Armando Incarnato. Inizia una discussione molto accesa tra Armando, Gianni e la tronista Samantha. Maria De Filippi le chiede di dire la propria opinione sul cavaliere napoletano. Ma il giudizio è negativo.

Armando sbotta. Urla. Ci pensa Gianni, che interviene prendendo in mano la situazione, a difendere la tronista. Inizia una lite molto accesa. Un fuoriprogramma che manda nel caos tutti. Interviene Riccardo Guarnieri, ma i due cavalieri del Trono Over si scontrano duramente. La rabbia di Riccardo è fortissima. E' feroce. Rissa sfiorata in studio. Maria interviene per calmare gli animi.

Non è la prima volta che negli studi di Uomini e donne si consumano strappi molto forti, che costringono la conduttrice a prendere in mano la situazione cercando in qualche modo di placare gli animi. Oggi si ripete tutto: Ed è subito tele-rissa: un bocconcino per Antonio Ricci ed il suo inossidabile Striscia la notizia, che potrebbe fare il pieno di video per "i nuovi mostri".

