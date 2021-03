Striscia la notizia, gaffe per Giancarlo Magalli: "Come assassini", occhio a cosa gli esce di bocca

02 marzo 2021 a

Figuraccia in diretta durante la trasmissione di Rai 2, I fatti vostri, condotta da Giancarlo Magalli. La cantante si esibisce, con basso e microfono ma proprio il microfono non funziona e il conduttore è costretto a intervenire a modo suo, come mostra un video finito poi su Striscia la notizia. Nel filmato si vede quindi Magalli che prova a cambiarle il microfono, ma niente. Non va nemmeno quello. Al terzo tentativo e al terzo microfono finalmente la giovane cantante riesce a far sentire la sua voce.

Ecco la dinamica di quanto accaduto. Nella puntata de I fatti vostri il maestro Stefano Palatresi assieme alla cantante si esibiscono in Vivo per lei di Andrea Bocelli e Giorgia, peccato che non si riesca a sentire nulla di quanto intona lei. Alla fine del pezzo, Magalli dice: "Piccola precauzione che abbiamo preso, ci siamo detti ma perché non gliela facciamo fare senza microfono? Si è rotto".

Dopo il piccolo imprevisto Magalli cambia il microfono incriminato con un altro e poi un altro ancora e ironizza: “Quanti gliene devo dare?”. Al termine della seconda esibizione, Giancarlo Magalli fa un'altra battuta: "Complimenti, grazie che ci avete regalato questo bis. Con l’audio o senza c’è una certa differenza".

E ancora, dice: "Ricordo parrocchie dove le cose andavano meglio". Del resto, la bella collega del maestro Palatresi non ha potuto far sentire la sua voce. Il pubblico però alla fine ha apprezzato il siparietto andato in onda e ha applaudito. Quindi Magalli se n’è uscito con un'altra delle sue battute: “Siete di parte perché applaudite come assassini”. Insomma, tutto è bene quel che finisce bene.

