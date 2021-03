Grande Fratello Vip, "non ci vede più": lo strazio di Stefania Orlando appena fuori dalla casa, l'incontro che la fa crollare

02 marzo 2021 a

Sconfitta alla finalissima del Grande Fratello Vip, Stefania Orlando, che si era qualificata all'ultimo atto del reality condotto da Alfonso Signorini su Canale 5 e trasmesso nella serata di ieri, lunedì 1 marzo. Al televoto flash ha scoperto di non essere la vincitrice: gli ultimi due in gara sono stati Pierpaolo Pretelli e il vincitore, Tommaso Zorzi. Niente 100mila euro, insomma, per Stefania Orlando. Ma non solo, anche dolore e commozione appena prima di uscire dalla casa di Cinecittà.

Nella casa del GfVip, infatti, la Orlando è stata raggiunta dal marito Simone Gianlorenzi e dalla loro cagnolina, Margot, un chihuahua che ha la bellezza di quasi 17 anni. E vedendola, la Orlando è scoppiata in lacrime: "Non ci vede", ha rivelato piangendo. Già, l'anziana cagnetta infatti ha dei problemi di vista. A consolare la Orlando, però, le parole del marito, che la hanno nuovamente commossa: "Sono stata davvero fortunata", ha commentato rivolgendosi a Simone.

Il marito, per inciso, è stata la sorpresa organizzata per la Orlando in attesa del verdetto del televoto. E come detto, Gianlorenzi si è presentato con Margot. Simone e la Orlando si sono scambiati baci, abbracci ed effusioni. E lui ha detto a lei: "Sono venuto per portarti a casa". Già, eliminata. Ma felice e commossa: insieme al suo uomo e alla cagnetta. Per la Orlando, successivamente, la soddisfazione di veder vincere Tommaso Zorzi, al quale durante questo GfVip si è legata con un profondissimo e sincero rapporto di amicizia.

