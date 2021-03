Grande Fratello Vip, Tommaso Zorzi brutale (in tacchi a spillo) dopo il trionfo: "Volevate essere me, non ci siete riusciti"

02 marzo 2021 a

Tommaso Zorzi non smette di stupire. Dopo aver incassato la vittoria del Grande Fratello Vip più lungo di tutti i tempi, l'influencer milanese si è fiondato con amici e concorrenti del programma di Canale 5 a festeggiare. In albergo Zorzi ha sfoggiato un look da togliere il fiato: t-shirt verde militare, pantaloni cachi e i suoi immancabili tacchi vertiginosi rossi.

Nei video rilanciati sul web e sui social, Tommaso si lascia andare ad un discorso di fine percorso. "Amore io ho vinto non serve il discorso", ha prontamente risposto Tommaso, aggiungendo poi che "il discorso è che volevate essere me, ma non ce l'avete fatta. Grazie mille". La reazione degli altri ex gieffini non si è fatta attendere: tutti sono scoppiati a ridere. Non solo, perché nel suo "show" ha voluto ringraziare tutti i suoi fan e, tra un balletto e l’altro, ha rivolto un gesto dell’ombrello alla telecamera dicendo: “Ho vinto! Toh!”.

Zorzi è infatti arrivato per primo, battendo nel duello finale prima Andrea Zelletta (con l'84 per cento dei voti), quindi Stefania Orlando (67 per cento) e infine Pierpaolo Pretelli (con il 68 per cento), che in precedenza aveva battuto a sorpresa l'altra grande favorita Dayane Mello. La vittoria del giovane ha ripagato anche Mediaset. Il Grande Fratello Vip ha registrato più di 4,3 milioni di telespettatori, pari ad uno share che ha superato la soglia del 25,40%, con picchi superiori al 30% durante la messa in onda. Un'edizione dei record che si conclude con ottimi risultati dal punto di vista auditel e con una media complessiva che arriva a superare il muro dei 3,3 milioni registrati durante le oltre 40 puntate di programmazione in prime time.

