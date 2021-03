L'Isola dei famosi, capito la no vax? Indiscrezione su Daniela Martani: "Poco prima di partire per l'Honduras...". Come la spiega ora?

02 marzo 2021 a

No vax a intermittenza. Daniela Martani, nuova naufraga de L’Isola dei famosi, si sarebbe fatta somministrare ben 5 vaccini diversi prima di partire per l’Honduras, in vista dell’inizio del programma il 15 marzo. La partecipazione della 47enne ex hostess di Alitalia ha scatenato non poche polemiche sui social, visto che la Martani ha spesso espresso posizioni da negazionista rispetto al Covid. Ecco perché per molti la sua presenza nel programma è una mancanza di rispetto verso chi lotta ogni giorno in prima linea contro il virus.

Daniela Martani, infatti, è conosciuta per frasi del tipo: “Nelle terapie intensive non c’è più nessuno, quindi devono spaventarci con il numero di positivi”. La naufraga, che ha partecipato in passato al Grande Fratello, si è fatta notare anche per aver bloccato – di recente - un traghetto perché rifiutava di indossare la mascherina. Come rivelato da Tpi, però, la Martani non ha battuto ciglio quando ha dovuto sottoporsi a ogni tipo di profilassi medica prima della partenza, dai tamponi ai vaccini.

“Tutto il personale impegnato e i concorrenti hanno effettuato un tampone rapido tutti i giorni, per tutto il periodo di quarantena in Italia – ha spiegato la casa di produzione della trasmissione, Banijay Italia, al Tpi -. Tutto il personale coinvolto e i concorrenti hanno eseguito le seguenti profilassi: l’antitetanica, anti epatite A e B, l’anti tifoide, anti colera”. Ben 5 vaccini insomma. Dalla produzione, inoltre, hanno puntualizzato che nessuno si è rifiutato di sottoporsi alla procedura.

