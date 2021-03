Sanremo 2021, delirio di Aiello sul palco? "Lo dico subito, un disastro". Il collega lo umilia faccia a faccia, cala il gelo

03 marzo 2021 a

Eleonora Daniele a Storie Italiane, in onda su Rai Uno, si è occupata della prima serata del Festival di Sanremo. Tra gli ospite un vincitore della kermesse come Valerio Scanu che ha criticato duramente l'esibizione di Aiello, promuovendo però la sua canzone. “Lo dico subito… Ieri è stato un disastro… L’esibizione è stata un disastro oggettivo… Io sono un po’ cattivello…”. Gelo in studio, dove era presente in collegamento da Sanremo anche Aiello che comunque l’ha presa bene visto che si è limitato a sorridere.

Dopo aver bocciato Aiello Scanu ha poi rivelato di aver ascoltato stamattina poi molto attentamente la sua canzone. E ascoltandolo ha dichiarato di ritenerlo uno dei più validi in gara: “Stamattina io ho ascoltato la canzone…E penso che tra quelle che ci sono in gara sia una delle più belle…” Aiello, nella prima serata, si è classificato nella classifica demoscopica all’ultimo posto.

Valerio Scanu però ha voluto rincuorarlo asserendo di credere che non sia affatto tutto finito, anzi. Successivamente è intervenuta Fiordaliso E la cantante è tornata anche lei su Aiello e ha dichiarato di credere che al cantante l’emozione non abbia giocato in suo favore, aggiungendo: “Il tuo problema è che hai voluto dare tutto…”. Insomma per Aiello gioie e dolori dopo la sua prima esibizione al Festival.

