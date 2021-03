Sanremo 2021, "sono identici". Terremoto al Festival, la prima accusa di plagio: chi rischia la cacciata

03 marzo 2021 a

a

a

Iniziano le prime accuse dopo l'esordio di Sanremo 2021. In gara il 2 marzo su Rai 1 anche i Maneskin. È a loro che si rivolge la prima critica che, se appurata, potrebbe avere conseguenze pesantissime. Secondo il produttore Dade il brano della band uscita da X-Factor somiglia a un pezzo degli Anthony Laszlo. Dopo di lui sono stati in molti sui social a notare una certa similarità tra il brano "Zitti e buoni" e F.D.T. uscito nel 2015. "Il brano dei Maneskin scopriamo non è inedito e non è dei Maneskin", cinguetta un'utente mentre un altro la corregge: "Le canzoni sono diversissime, si assomigliano solo in questo preciso momento in cui pronunciano la parola testa. Se questo è un plagio".

"Un delirio paranoico, chi crede di essere". Zlatan al Festival, massacro vip: chi picchia durissimo, terremoto sportivo

Il regolamento parla chiaro: "Va considerata nuova la canzone che, nell’insieme della sua composizione o nella sola parte musicale o nel solo testo letterario, non sia già stata pubblicata e/o fruita, anche se a scopo gratuito, da un pubblico presente o lontano". Non è questo il caso, visto che i Maneskin si sono esibiti sul palco dell'Ariston. E ancora, si parla di plagio quando "il brano già edito abbia generato introiti derivanti da eventuale sfruttamento, diffusione e distribuzione totale o parziale di natura commerciale". Il brano in questo caso tirato in ballo sarebbe il brano blues-funky psichedelico “F.D.T. – Fuori di testa” di Anthony Laszlo (Anthony Sasso e Andrea Laszlo De Simone), pubblicato nel 2015 dalla etichetta indipendente Inri di Torino. “Al momento non è arrivato nulla ma siamo disponibili ad ascoltare chiunque lo facesse” ha liquidato la questione il vice direttore di Rai Uno Claudio Fasulo.

"Viola il coprifuoco a Sanremo per le sue abitudini nasali". Droga? La bomba di Dagospia: "Al casinò..."

Caso simile è avvenuto nel 2018 quando Ermal Meta e Fabrizio Moro avevano rischiato la squalifica dopo le accuse di plagio per il brano "Non mi avete fatto niente". A spezzare una lancia a loro favore il fatto che il brano fosse stato scritto dallo stesso autore di quello che sarebbe stato copiato". E così i due ebbero la meglio riuscendo a rimanere in gara.

"Adesso la guardiamo". Come? Cala il gelo in Rai, la strepitosa gaffe di Eleonora Daniele; ma lo ha visto Sanremo?

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.