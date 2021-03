Striscia la notizia, l'indiscrezione cattivissima su Achille Lauro a Sanremo: "Quando ha finito, pare che gli orchestrali...".

03 marzo 2021 a

Come da tradizione di Antonio Ricci, Striscia la notizia inizia a picchiare duro contro il Festival di Sanremo, fiore all'occhiello della concorrenza Rai. Nell'anteprima del tg satirico di Canale 5, Ezio Greggio dedica molto spazio alla kermesse, che ha debuttato martedì sera in un Ariston vuoto causa Covid e con uno share buono ma non eccezionale.

"Ieri sera - ha ironizzato Greggio - Achille Lauro è salito sul palco avvolto in un mantello di piume di uccello. Subito dopo l'esibizione, le maestranze del Festival oltre che per il Covid sono state vaccinate anche per l'aviaria, non si sa mai". Certo, tutto del trap-rocker si può dire tranne che sia un pollo. Ma sono stati diversi gli artisti ad esibire un look particolare, da Max Gazzè versione Leonardo Da Vinci allo stesso Fiorello, salito sul palco con un vistoso abito colorato molto glam-rock, metà Renato Zero e metà Cristiano Malgioglio. E sui social, spiega Greggio, è partito lo sfottò: "Gli italiani dopo un anno di pandemia. Ma come ci siamo ridotti?".

C'è spazio anche per il vaccino della Johnsons & Johnsons, contestato dai cardinali americani. "L'ha provato il capo dell'Organizzazione mondiale della Sanità - sottolinea Greggio -. Dice che è ottimo, da quando l'ha preso non ha più la forfora". E ovviamente non poteva mancare Domenico Arcuri, silurato dal premier Mario Draghi. L'ultima frase che il commissario si è sentito dire? Secondo Osho, questa: "Ricordati de portatte via quii c***o de banchi co' e rotelle".

