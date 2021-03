Sanremo 2021, Ambra difende la canzone di Francesco Renga: "A parlare siamo sempre già in troppi"

03 marzo 2021 a

Francesco Renga sul palco dell’Ariston ha portato il brano “Quando trovo te”. I giudizi si sono divisi in positivi e negativi. In difesa del cantautore è intervenuta è intervenuta l’ex compagna Ambra Angiolini che sui social ha postato alcune Instagram stories a suo sostegno. L'attrice ha anche postato un breve estratto della canzone di Francesco Renga ha scritto un breve dedica molto eloquente: “Bisogna solo ascoltare, che a parlare siamo sempre già in troppi.”

Ambra Angiolini e Francesco Renga sono stati insieme per diversi anni ed i due hanno avuto due figli Jolanda e Leonardo, poi le loro strade si sono divise. La conduttrice e attrice attualmente dal 2017 fa coppia fissa con Massimiliano Allegri, mentre invece a Francesco Renga è single anche se gli vengono attribuiti molto flirt.

Intanto stasera nella seconda serata. Ad aprire toccherà ad Orietta Berti, che sarà la prima tra i cantanti ad esibirsi. Chiuderà Random. Grandi ospiti anche nella seconda serata. Tornerà, con il secondo quadro, Achille Lauro (con Claudio Santamaria e Francesca Barra), poi ci saranno Laura Pausini, Il Volo, Gigliola Cinquetti, Marcella Bella, Fausto Leali, Gigi D’Alessio l’atleta Alex Schwazer e la calciatrice della Juventus Cristiana Girelli. Assente questa sera Zlatan Ibrahimovic.

