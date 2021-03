Sanremo 2021, Elodie e la spaccatura vietata ai minori: "Come Belen Rodriguez", l'incidente sulla scala

03 marzo 2021 a

La discesa della scala del teatro Ariston da parte di Elodie non ha lasciato indifferente una larga maggioranza del pubblico del Festival di Sanremo 2021. La bellissima cantante stavolta non ha partecipato alla gara con un brano, ma è stata scelta da Amadeus in qualità di co-conduttrice della seconda serata. L’ingresso è stato decisamente di livello, con tutti gli occhi che sono stati attratti su di lei in maniera magnetica: Elodie si è presentata con una spaccatura che ha ricordato quella di Belen Rodriguez ai tempi della celebre “farfallina” tatuata.

In un vestito rosso brillante la cantante ha fatto una gran figura, ma dopo aver sceso le scale dell’Ariston si è anche resa protagonista di un piccolo incidente: a un certo punto ha infatti perso un orecchino, che i più attenti hanno subito attribuito alla linea Bvlgari, per un valore di circa 40mila euro. Ovviamente non è mancata l’ironia dei social su questo episodio: “Il rumore dell’orecchino di Elodie è stato superiore alla canzone di Francesco Renga”.

Tra l’altro la cantante è stata colta da un imprevisto dell’ultimo’ora, dato che una delle ballerine che avrebbe dovuto accompagnarla in un’esibizione sul palco è risultata positiva al Covid. Il Festival le ha però messo a disposizione un nuovo corpo di ballo per permettere comunque di esibirsi.

