PiazzaPulita, cupa profezia di Pier Luigi Bersani sul Pd: "Zingaretti lascia? Siamo solo in superficie"

Nicola Zingaretti ha annunciato le dimissioni da segretario del Partito democratico. La notizia, arrivata con un post sui social, ha destato parecchio stupore. Anche in Pier Luigi Bersani. “Le dimissioni di Zingaretti - ha esordito a PiazzaPulita su La7 - Erano nell’aria da un po’ ma non mi aspettavo succedesse oggi". Non è tutto, perché per Bersani "siamo ancora molto sulla superficie dei problemi della sinistra: questi non si risolvono stando in casa ma in campo aperto, con una novità. Ci vuole la generosità di dire: mettiamoci una novità".

Una storia che lo stesso Bersani ha vissuto sulla propria pelle: "Mi sono dimesso la sera stessa dei 101. Avrei potuto ricandidarmi al congresso, ma avrei dovuto fare i nomi dei 101 e non l'ho fatto per senso di responsabilità. Quello era il mio partito", ha ricordato "l'operazione che voleva far fuori Prodi e me". Quella dei 101 del centrosinistra che "tradirono" Romano Prodi il 19 aprile del 2013.

Da qui l'appello dell'ex governatore dell'Emilia-Romagna: "Ci vuole una novità, una fase nuova. È la via d'uscita per tuti, anche per i Cinque Stelle. Lavarsi i panni in casa non basta più". E ancora nel salotto di Corrado Formigli: "Non so quale strada sceglierà Zingaretti, ma se decidesse di fare come dice lui spero che quello che vuol lui sia una cosa aperta".

