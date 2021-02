DiMartedì, Pierluigi Bersani si blocca in diretta: "L'altro giorno l'ho incontrato in supermercato". Draghi, una verità sconvolgente

17 febbraio 2021 a

a

a

La verità su Mario Draghi svelata da Pier Luigi Bersani. Anzi, da un amico che l'ex segretario del Pd ha incontrato al supermercato. Ospite in studio a DiMartedì, incalzato da Giovanni Floris, l'esponente di LeU riflette sulla composizione del governo: un cerchio interno, con Draghi e i suoi ministri tecnici fedelissimi, e quello esterno, con i politici liberi di dire tutto e il contrario di tutto, quasi in modalità campagna elettorale. "Li lascerà giocare, mentre lui e i suoi cervelloni faranno quello che vogliono", provoca Floris.

"Lo avete mai visto indossarne uno?". Quel dettaglio che costa carissimo a Draghi: per lui gira un soprannome ai piani alti...

"Questo lo pensa il circo di cui faccio parte anche io, politici e commentatori - replica Bersani -. L'altro giorno al supermercato ho incontrato una persona che mi ha detto in dialetto piacentino...". Qui Bersani si ferma, si mette la mano sul volto, si gratta la fronte, ride. Pausa molto teatrale, per creare suspense. Quindi la stilettata: "Si spartiscono i soldi che ha trovato lui".

"Attenzione bene - prosegue -. Secondo voi Conte era l'anti-politica?". "Era tutto", lo incalza Floris. "Alla gente che conta Conte non piaceva, però piaceva alla gente che lo vedeva come un politico di tipo nuovo".

"Iniziativa comune dopo l'esperienza del Conte bis". Primo strappo a Draghi? Chi si unisce in un unico intergruppo parlamentare

"Però partiva da destra". "E lo dice a me? - allarga le braccia Bersani - I grillini hanno detto sì a tutti tranne che a me, che ero il più amichevole". Come dargli torto, col senno di poi.

"Ma li ha firmati il suo ministro Speranza". Bersani, una tragica figuraccia a DiMartedì: Senaldi lo inchioda, ko tecnico | Video

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.