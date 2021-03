Striscia la notizia, Mario Draghi intercettato con l'autista: "Ho due ore libere, può...". Zingaretti umiliato due volte

05 marzo 2021 a

Il solito, ineffabile Mario Draghi formato Striscia la notizia. Il premier, seguito dalle telecamere del tg satirico di Canale 5 fondato e diretto, va a caccia di parlamentari in centro a Roma, nel labirinto intorno ai Palazzi del potere, per tastare il polso alla sua maggioranza e dare qualche raccomandazione agli onorevoli (che non riconosce mai. Ma tranquilli: se le sue parole vi sembrano un po' troppo irriverenti è perché a pronunciarle non è Draghi, ovviamente, ma il suo imitatore Dario Ballantini, una delle colonne storiche del programma.

"Si preannuncia un periodo difficile - esordisce il Draghi-Ballantini -, dobbiamo restare coesi. Chi si estranea dalla lotta, è un gran figlio di m...". . C'è poi la telefonata con Ursula Von der Leyen, presidente della Commissione Ue. "Novità sui vaccini? Come dici? Me li porti direttamente tu, vestita della sola bandiera europea? Io così non divento rosso, ma arancione scuro sì...".



Draghi-Ballantini a spasso per Roma: il video integrale di Striscia la notizia

Il tema del giorno, una bomba politica sul governo, sono le dimissioni del segretario del Pd Nicola Zingaretti. Non c'è molto da ridere, e lo stesso Draghi viene descritto dai retroscena come piuttosto preoccupato. Ma il SuperMario immaginato da Ballantini è molto più sarcastico: "Ho saputo che Zingaretti si è dimesso dal Pd. E sti cashaback non vogliamo metterceli?". Intanto alla povera onorevole grillina Elisa Tripodi anticipa: "Sono in arrivo restrizioni nei movimenti della testa per voi 5 Stelle. Dovete solo fare così", ammonisce Draghi annuendo con forza. Insomma, da anti-Casta e anti-establishment a "yesmen". Gran finale con i vaccini di AstraZeneca quasi in volo per l'Australia e bloccati all'ultimo: "Li abbiamo messi qua? - chiede a un autista, indicando il bagagliaio -. Io ho un paio d'ore, se vuole portare Zingaretti dalla D'Urso faccia pure".

