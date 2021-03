Verissimo, Silvia Toffanin e le interviste "farlocche": cala il gelo con Rosalinda Cannavò all'ingresso in studio

06 marzo 2021 a

“Noi abbiamo fatto tante interviste insieme, tutte un po’ farlocche”. Silvia Toffanin non ha risparmiato una frecciatina a Rosalinda Cannavò, che in precedenza era stata tante volte a Verissimo come Adua Del Vesco. La maschera di quest’ultima però è completamente crollata al Grande Fratello Vip, il reality di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini che si è concluso lo scorso primo marzo. “È come se questa fosse la tua prima intervista da me”, ha aggiunto la Toffanin, con la Cannavò che ha fatto un cenno di assenso un po’ imbarazzata, consapevole di aver preso in giro tutti per tanto tempo.

Anche se non per sua volontà, ma resta il fatto che le storie d’amore con Massimiliano Morra e Gabriel Garko erano totalmente farlocche: “Lo sapevano soltanto la mia famiglia e il mio ex ragazzo, che mi è stato accanto e ha continuato a stare con me. Di quegli anni ho tanti ricordi bellissimi perché non rinnego ciò che mi ha permesso di fare grandi successi e di essere qui oggi, ma anche tanti ricordi pesanti e un po’ brutti, che mi hanno fatto cadere nell’anoressia”.

Colpa del peso di tutte le menzogne che “mi hanno fatto tanto male. Già anni fa parlando della mia anoressia ti dissi che volevo sparire in quel momento, addirittura morire”. Infine la Cannavò ha confidato di essersi affidata a “consigli e persone sbagliate che non volevano il mio bene. Mi sentivo completamente sola e poco accettata per com’ero in questo ambiente”.

