Otto e Mezzo, Giorgia Meloni esaltata da Luca Telese: "Pd maschilista? Lei ha messo tutti al tappeto"

“Il Pd è un partito maschilista se confrontato alle forze di destra che promuovono molto di più le donne?”. Così Lilli Gruber ha introdotto l’argomento a Otto e Mezzo, dove ha ospitato Sandra Zampa, la sottosegretaria alla Salute che è stata fatta fuori dai “poltronari” del suo partito, gli stessi denunciati da Nicola Zingaretti al momento dell’annuncio delle dimissioni. Le cose più interessanti sull’argomento le ha però dette Luca Telese, che ha esaltato come è giusto che sia la leadership di Giorgia Meloni, che è un unicum in Italia.

“Non ci sono leadership femminili e capi correnti nel Pd, non a caso Zingaretti si è dimesso quando si è trovato tre ministri e nemmeno una donna”, ha dichiarato il giornalista di Tpi che poi ha aggiunto: “Lui ha rinunciato perché i capi corrente hanno fatto banchetto. La Meloni invece è un caso a parte, è lei che ha concesso potere agli uomini. Il partito se l’è fondato, non ha chiesto niente a nessuno, in questo ha messo tutti al tappeto. Non credo che ci sarà mai un potere rosa concesso”.

Marianna Aprile ha invece provato a difendere la sinistra, affermando che all’approccio maschilista è “un male comune a tutti, anche ai partiti di destra. Bisogna vedere che tipo di visibilità è stata data alle donne di destra e se è stata elargita o conquistata”.

