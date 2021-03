Domenica In speciale Sanremo 2021, Mara Venier slitta per far posto al Papa in Iraq. Insulti e bestemmie in diretta

07 marzo 2021 a

a

a

"Non si sa quando inizia e non si sa quando finisce". Domenica In slitta, perché su Rai1, senza troppo preavviso, va in onda in diretta la messa di Papa Francesco da Erbil, in occasione dello storico viaggio del Pontefice in Iraq, e sui social scatta la rivolta dei telespettatori. Come da consuetudine nella settimana del Festival di Sanremo, il salotto di Raiuno è di fatto la "sesta serata" della kermesse, con o senza diretta dall'Ariston ma con tutti i cantanti in gara che regalano polemiche e retroscena sullo show.

Video su questo argomento "Quando c'è bisogno...". Televoto truccato a Sanremo per far vincere Fedez? Nella notte, bomba Ferragni

Questa volta, però, prima dei Maneskin viene Bergoglio e in centinaia se ne lamentano, addirittura ricorrendo a insulti vergognosi e bestemmie. "Lo facevate come sempre fino alle 5 così io poi dopo uscivo non sto orario di me***a dalle 3.30 alle 8 ché poi devo recuperarlo ma vaffan***", si lamenta una ragazza, in uno dei messaggi più civili che si possono leggere su Twitter. "Io non posso pensare che stanno tardando Domenica In per far vedere il Papa".

Video su questo argomento Arisa fregata, lo sfogo rubato col direttore d'orchestra dietro le quinte: "Neanche quest'anno, come mai?" | Video

Tu chiamale, se vuoi, priorità, ma chi si lamenta più che ironico sembra serissimo. "Ma perché ste cose religiose non le fanno su Tv2000?", chiede qualcun'altro ignorando che la messa va effettivamente in diretta anche sulla tv della Cei. "Commento serio - aggiunge un'altra telespettatrice -. Non siamo tutti cristiani, esistono le tv adatte per trasmettere programmi religiosi e trovo davvero di cattivo gusto spostare Domenica In per una diretta di una celebrazione religiosa non annunciata prima".

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.