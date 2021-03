Nicola Zingaretti sceglie Barbara d'Urso per la prima intervista dopo le dimissioni: "Fazio e Giletti snobbati"

Francesco Fredella 07 marzo 2021 a

E Nicola Zingaretti torna da Barbara d’Urso per la prima intervista dopo aver lasciato la segreteria del Pd. Un vero scoop. Zinga, che è anche presidente della Regione Lazio, aveva fatto un tweet nei giorni scorsi parlando a favore di Live. Prima che Mediaset diffondesse la notizia del ritorno a settembre del fortunato talk, si erano diffuse fake news sul talk di Canale 5. Zingaretti è sceso in campo. "In un programma che tratta argomenti molto diversi tra loro - è il post del segretario del Pd indirizzato a Carmelita - hai portato la voce della politica alle persone. Ce n'è bisogno!".

Scegliendo Live, Zingaretti lascia a bocca asciutta i competitors: Fazio e Giletti. Il segretario dimissionario, a quanto pare, non tornerà sui propri passi. Le sue dimissioni sono irrevocabili e sicuramente lo dirà nel corso del programma di Barbara D’Urso. Dopo il suo tweet, che pare abbia lasciato senza fiato una parte dei radical chic.

Ma cosa c’è di strano a partecipazione ad una trasmissione televisiva che usa un linguaggio semplice e accessibile a tutti? Nella puntata di oggi dovrebbe arrivare anche Matteo Salvini. Ampio spazio al talk di attualità e politica con il tema vaccini ed emergenza Coronavirus. Poi la pagina di cronaca rosa, le agguerritissime sfere che tornano a far salire lo share. Come ogni settimana.

