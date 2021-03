Vittorio Feltri: "Grillo vuol fare il segretario del Pd? Bene, almeno gli ex comunisti faranno ridere"

06 marzo 2021 a

a

a

Vittorio Feltri non riesce a trattenersi di fronte alla notizia di Beppe Grillo, leader del Movimento 5 Stelle, che vuole candidarsi a segretario del Partito democratico, dopo l'addio di Nicola Zingaretti. E con un post pubblicato sul suo profilo Twitter, il direttore di Libero commenta ironico: "Grillo vuol fare il segretario del Pd. Bene. Almeno gli ex comunisti invece di far piangere faranno ridere". Un tweet che sta collezionando cuoricini e commenti.

Video su questo argomento Fuori Zingaretti, dentro Grillo? "Mi candido alla segreteria", Beppe si mangia il Pd

Del resto Beppe Grillo ha annunciato oggi che si vuole candidare alla segreteria del Pd. Il comico e fondatore del Movimento 5 Stelle lancia il suo clamoroso appello con un video-messaggio sul suo blog, e sembra tutto tranne che una provocazione. Anzi, si tratta di un ribaltone assolutamente coerente con le ultime mosse di Grillo, che da mesi ha progressivamente spostato l'asse del Movimento a sinistra, in tandem con l'eminenza grigia dei dem Goffredo Bettini, per creare una nuova alleanza elettorale.

"Tutto cambiato, mi candido segretario Pd". Beppe Grillo, bomba atomica a sinistra: "Di là Conte, di qua...", ora tutto torna

"Ho fatto una considerazione, io non sono iscritto al MoVimento 5 Stelle, non sono riuscito a votare", premette Grillo. "Mi ero iscritto al Pd qualche anno fa, vi ricordate alla sezione di Arzachena, poi mi dettero indietro i soldi e la tessera e Fassino fece la sua premonizione dicendo: si prenda, si faccia un partito". Ora però, con le dimissioni del segretario Nicola Zingaretti, la partita pare riaprirsi, clamorosamente. "Vedo la situazione del partito democratico, vedo la nostra, vedo una coalizione di forze antagoniste che devono governare insieme, capitanate da una personalità diciamo straordinaria come può essere Draghi, però tutto questo per la pandemia". Come dice Feltri, ci sarà da ridere.

