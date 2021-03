Detto Fatto, Giovanna Civitillo sul marito Amadeus: "Sanremo? Potrebbe rifarlo tra qualche anno"

08 marzo 2021 a

Amadeus sì o no? Il Festival di Sanremo è finito solo un paio di giorni fa, ma già si discute della kermesse dell’anno prossimo. E in particolare del direttore artistico. Si era parlato, infatti, di un eventuale triplete per Amadeus. Il conduttore si è detto contrario, salvo poi tornare sui suoi passi. O almeno così è parso. La moglie Giovanna Civitillo ne ha parlato a Detto Fatto: “È vero che cambia idea molto facilmente ma mi è sembrato deciso”. E poi ha aggiunto: “Potrebbe rifarlo anche più avanti, tra qualche anno”.

Sembra esserci, insomma, la possibilità che Amadeus torni a Sanremo tra qualche anno. Mentre sembra improbabile che sia al timone della kermesse nel 2022, per il terzo anno consecutivo. La Civitillo, poi, ha raccontato un retroscena sul marito. In particolare ha parlato del momento in cui, finite le puntate, Amadeus rientrava in albergo: “Prima c’era una grande festa con nostro figlio Josè, poi appena si metteva a letto crollava dopo due secondi. È riuscito a dormire benissimo”.

La moglie di Amadeus, ospite di Bianca Guaccero, ha parlato anche della sua esperienza al PrimaFestival, il programma condotto insieme a Valeria Graci e Giovanni Vernia: “Strafelice e contentissima, è andata bene, per me è andata benissimo. È stato bello condividere questo successo con Valeria e Giovanni e mi sono divertita molto”.

