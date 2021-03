L'Eredità, il campione indovina la ghigliottina e vince 35mila euro. Ma i fan notano un dettaglio: "Alla fine si toglierà la maschera e..."

11 marzo 2021 a

C'è un nuovo campione all'Eredità, il quiz preserale di Rai 1 condotto da Flavio Insinna. Si chiama Yuri e nella puntata andata in onda ieri è riuscito nell'impresa di indovinare la parola misteriosa della ghigliottina, il gioco finale che spesso mette in difficoltà i concorrenti. I termini a disposizione di Yuri erano: "mille", "mondo", "coprire", "saluti" e "dolci". Il campione, allora, ha tentato il tutto per tutto dando come risposta la parola "baci". Risposta che poi si è rivelata esatta e ha permesso a Yuri di portare a casa ben 35mila euro.

Flavio Insinna si è immediatamente complimentato con il concorrente e poi lo ha anche ironicamente bacchettato: "Però mi hai buttato così quei mille baci, non ti sei ricordato la poesia di Catullo, tu che hai fatto studi letterari". Alla ghigliottina Yuri era arrivato con un montepremi di 140 mila euro. Al gioco finale, però, il neo campione ha sbagliato due coppie di parole ed è quindi riuscito a mantenere "solo" 35 mila euro, che alla fine si è comunque portato a casa.

Intanto, però, un particolare ha attirato e scatenato i fan della trasmissione sui social. Secondo alcuni, infatti, non si può negare una straordinaria somiglianza del concorrente de L'Eredità all'attore Alessandro Gassman. E così è partita tutta una serie di commenti ironici e sorpresi. "Alla fine Yuri si toglierà la maschera e si scoprirà che è Alessandro Gassman", ha scritto qualcuno. "Ma è identico a Gassman", ha commentato qualcun altro. Poi c'è chi ci ha scherzato su dicendo: "C'è un po' di Yuri in questo Alessandro Gassman". E infine anche chi è andato controcorrente: "Secondo me è Tognazzi".

