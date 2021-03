Pomeriggio 5, ogni giorno un trionfo: share, l'ultimo colpaccio di Barbara D'Urso

Francesco Fredella 11 marzo 2021 a

Brividi a Cologno Monzese. Vince ancora. Di nuovo. La d’Urso sorpassa Rai1 e quando si parla di share i numeri sono altissimi. Ieri Pomeriggio5 è arrivato al 17,7- 18% contro il 16,7 di Vita in diretta. Qualcuno già parla di miracolo a Cologno Monzese, dove gli ascolti non lasciano scampo. Per la d’Urso è sicuramente un bel momento: gli ascolti sono dalla sua parte. La regina di Canale5, anche con Live, continua a far gioire i piani alti del Biscione. E il suo talk della domenica è stato confermato anche per la prossima stagione, dopo un breve stop a causa che avverrà da marzo. Ma Barbarella, intanto, s’allunga nella fascia della domenica con attualità e politica.

