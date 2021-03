Alda D'Eusanio epurata da Mediaset: "Il mio neurologo me lo aveva detto", un disastro annunciato al GF Vip?

11 marzo 2021 a

Alda D’Eusanio ha trascorso poco più di una settimana all’interno della casa del Grande Fratello Vip, il reality di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini. Eppure è bastato per sollevare due scandali, in particolare quello sul compagno di Laura Pausini, Paolo Carta, che è stato accusato dalla giornalista di violenza domestica, ricevendo in cambio una querela oltre che l’espulsione immediata dal programma, come deciso dai vertici di Mediaset.

La D’Eusanio non ha avuto neanche la possibilità di tornare in televisione per scusarsi, e per questo è rimasta delusa, come ha confidato nell’intervista rilasciata al settimanale Nuovo. “La cosa che più mi fa soffrire - ha dichiarato - è che la rete non mi abbia permesso di scusarmi pubblicamente. Dicevo quello che mi passava per la testa, ma non avevo intenzione di offendere nessuno. Non fa parte del mio carattere”.

Poi la D’Eusanio ha provato a giustificarsi per le cose gravi che le sono scappate di bocca e che la regia del GF Vip non ha fatto in tempo a censurare per evitare che scoppiassero gli scandali: “Il mio neurologo mi aveva sconsigliato di partecipare - ha rivelato al settimanale Nuovo - diceva che nelle mie condizioni non avrei retto per più di tre ore perché ad un certo punto sarebbe crollata la mia soglia d’attenzione e avrei potuto combinare pasticci. Aveva ragione”.

