Domenica In, dramma-coronavirus per Mara Venier: "Secondo alcune voci...", rischia di saltare tutto

Un fulmine si abbatte su Domenica In, il programma di Mara Venier in onda su Rai 1. Un fulmine certo non a ciel sereno, in quest'epoca di pandemia. Il punto è che la trasmissione di domenica 14 marzo è fortemente a rischio, insomma potrebbe non andare in onda dopo la scorsa puntata, quella del record di share, come da tradizione tutta dedicata al Festival di Sanremo che si era concluso soltanto da poche ore (oltre 6 milioni di telespettatori).

Secondo quanto riporta TvBlog, infatti, il gruppo di lavoro di Domenica In "è venuto a contatto, nel corso del soggiorno sanremese della scorsa settimana, con una persona che poi è risultata positiva al Covid ovvero Pino Strabioli, che avrebbe preso il virus dopo aver lavorato con Gigi Marzullo, anch’esso risultato positivo al Covid", fa sapere il sito specializzato. Dunque, TvBlog aggiunge che secondo alcune voci, come detto in premessa, la puntata di Domenica in sarebbe a rischio.

Strabioli era arrivato a Sanremo il sabato per partecipare a Domenica In, ma dopo aver saputo della positività di Marzullo ha rinunciato ad andare al programma della Venier, ma nel frattempo aveva avuto contatti con il gruppo di lavoro della trasmissione. Ne segue che l'intera squadra che aveva lavorato alla puntata da Sanremo, conduttrice compresa, è stata sottoposta a una serie di tamponi, risultati negativi. Solo un positivo, "una persona che è stata a contatto per molte ore con Strabioli, ovvero l’attore ed imitatore Vincenzo De Lucia, che ha fatto un viaggio in auto con lui", aggiunge TvBlog.

E ancora: "Ora il protocollo aziendale richiede un nuovo tampone per tutto il gruppo di lavoro di Domenica In per la giornata di sabato, al termine del quale si deciderà se andare in onda 24 ore dopo per la ventisettesima puntata di Domenica in. Per altro va detto che Mara aveva espresso tutte le sue perplessità rispetto alla trasferta sanremese, ma poi è andata come sappiamo". Insomma, la puntata di Domenica In è appesa a un filo: solo sabato scopriremo se la mitica zia Mara riuscirà ad andare in onda.

