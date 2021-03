Isola dei Famosi, insulti terrificanti a Tommaso Zorzi: "Questo cess*** sui cog***...". La risposta strepitosa, subito un caso

12 marzo 2021 a

Tommaso Zorzi è stato scelto al posto di Elettra Lamborghini, risultata positiva al Covid per fare l'opinionista dell'Isola dei Famosi che partirà lunedì 15 marzo su Canale 5. L'influencer milanese ha annunciato la notizia con una serie di stories su Instagram dove ha anche pubblicato anche il brutto insulto di un hater. "Pippobau (il nomignolo con cui gli hater chiamano Zorzi, ndr) non sarà opinionista dell'Isola. Grazie Dio per aver ascoltato le nostre parole, perché questo ces*** sui cogl*** per mesi non l'avrei retto".

Tommaso Zorzi, ha però replicato con ironia, sovrapponendo una sua foto con occhiali da sole e champagne al commento al vetriolo, scritto probabilmente prima dell'ufficialità. Poi, il video in cui annuncia "il lieto evento" e il comunicato Mediaset che lo certifica. "Mi è stato chiesto se avessi voglia di fare l’opinionista all’Isola dei Famosi e per questo ringrazio con tutto il cuore Mediaset e le persone che me l’hanno offerto. Ma fisicamente ho bisogno di fermarmi. Come tutti vengo da un lockdown e poi da quasi sei mesi chiuso nella Casa. Non sarei stato me stesso e forse avrei dato di meno al programma di orzi oriz che stimo”, aveva però scritto qualche giorno fa.

Adesso però il tweet in cui Zorzi annunciava che sarebbe stato al fianco delle opinioniste Iva Zanicchi ed Elettra Lamborghini (quando non sarà più positiva al Covid) è stato rimosso. Scritto prima dell'ufficialità dell'annuncio di Mediaset, potrebbe essere stato tolto per non urtare le dinamiche aziendali. Zorzi inoltre sta preparando con Mediaset un programma online dedicato all’Isola dei Famosi. Anche già prima del GF aveva condotto un talk su Mediaset Play su La Pupa e il Secchione.

