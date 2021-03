Isola dei famosi, "ero terrorizzato": Massimiliano Rosolino si confessa, quel "no" a Mediaset

12 marzo 2021 a

"Mi ha fortemente spaventato": Massimiliano Rosolino, nuovo inviato dell'Isola dei famosi su Canale 5, ha rivelato un retroscena che lo riguarda in un'intervista a SuperGuida Tv. L'ex nuotatore ha ammesso di essere stato contattato spesso in passato dalla produzione del programma per partecipare come naufrago. Lui però ha sempre rifiutato, anche perché all'epoca era ancora nel pieno della sua carriera sportiva e la partecipazione all'Isola, come lui stesso ha dichiarato, comporta inevitabilmente patire la fame, con conseguente deperimento fisico.

Adesso, però, Rosolino si dice molto contento dell'opportunità che gli è stata data. Lui sarà infatti un conduttore del programma a tutti gli effetti accanto a Ilary Blasi. L'inviato ha detto che probabilmente il fatto di essere un ex atleta lo aiuterà nel suo ruolo sull'Isola. Sulla conduttrice, invece, ha dichiarato: "Sono felice di collaborare con lei perché la trovo la persona giusta".

Rosolino, poi, ha parlato anche della moglie Natalia Titova e della reazione che ha avuto quando ha scoperto che il marito sarebbe partito per andare in Honduras insieme ai naufraghi dell'Isola dei famosi. La ballerina è sicuramente serena per il fatto che il marito faccia l'inviato e non il naufrago. Nonostante questo, però, l'ex nuotatore ha ammesso: "Si è anche agitata perché sa che starò lontano da casa per più tempo". L'inviato, infatti, resta sull'Isola fino alla fine.

