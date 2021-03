Uomini e donne, "Vattene dall'Italia!". Maria De Filippi smaschera un cavaliere e Gianni Sperti sbotta

12 marzo 2021 a

a

a

L'ultima puntata di Uomini e donne andata in onda su Canale 5 è iniziata col botto: Maria De Filippi ha smascherato un cavaliere, Roberto, colpevole di aver preso in giro tutta la redazione del programma e la dama che stava frequentando da un mese e mezzo all'interno della trasmissione, Patrizia. La conduttrice ha rivelato di aver ricevuto ben tre segnalazioni che provano come il cavaliere Roberto abbia avuto una storia d’amore al di fuori del programma.

"Un malessere". Paura per Tina Cipollari, assente in studio: che cosa le è successo?

Le segnalazioni sono arrivate dall'ex fidanzata dell'uomo, che è anche intervenuta in trasmissione per aggiungere ulteriori particolari sulla vicenda. Roberto aveva addirittura parlato di un contratto stipulato con la trasmissione. Lo ha rivelato la De Filippi: "Lui ha detto che aveva un contratto per cui tu Patrizia eri la preda e che non poteva andare via perché era contrattualizzato. Preciso che nessuno ha un contratto".

Isola dei famosi, bordata contro Iva Zanicchi? Il vip nel mirino di Ilary Blasi, subito un ribaltone

Il cavaliere allora si è difeso sostenendo che la sua storia con l'ex fosse finita settimane fa. Le sue giustificazioni, però, non hanno convinto quasi nessuno, Gianni Sperti in primis. L'opinionista, infatti, si è agitato e ha invitato Roberto a tacere e ad andarsene dallo studio per via della brutta figura: "Vattene! Dovresti andare via per sempre dall’Italia!". A quel punto il cavaliere, messo alle strette sia da Maria De Fillippi che dagli opinionisti del programma, si è scusato con tutti e ha abbandonato lo studio. “Io non accetto le tue scuse…Avresti fatto miglior figura a startene zitto oggi", ha commentato delusa la dama Patrizia.

"Ancora mi vergogno". Sapete cos'ha fatto Fiorello? Aneddoto senza precedenti: quella volta con Maurizio Costanzo...

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.