Otto e Mezzo, Valentina Cuppi contro Giorgia Meloni: "Pur di racimolare qualche voto..."

12 marzo 2021 a

a

a

A Otto e Mezzo si parla di Giorgia Meloni come unica voce all'opposizione. Ma mentre Lilli Gruber ricorda la contrarietà della leader di Fratelli d'Italia alle nuove restrizioni contro il coronavirus, qualcuno non la prende bene. Quel qualcuno è Valentina Cuppi, presidente del Partito democratico: "Non so in quale mondo viva, pur di racimolare qualche voto...", esordisce criticando le ultime parole della Meloni.

"Grazie a Giorgia Meloni". Lo schiaffo di Maria Elena Boschi alle femministe di sinistra: un silenzio vergognoso

La numero uno di FdI non ha infatti preso bene le limitazioni sfornate dall'esecutivo guidato da Mario Draghi. Di più, la Meloni ha comparato il nuovo premier dal suo predecessore, arrivando alla conclusione che non ci sono differenze. "Da Draghi - si è sfogata su Twitter - ci saremmo aspettati un deciso cambio di passo rispetto a Conte, ma le nuove misure restrittive decise oggi sono in perfetta continuità con la strategia fallimentare adottata dall’inizio dell’emergenza Covid". E ancora: "Il Governo continua a chiudere attività come ristoranti e palestre invece di potenziare trasporto pubblico, impedisce di andare a scuola anziché mettere in sicurezza anziani e persone fragili, non investe come dovrebbe su assistenza domiciliare e terapie nella fase precoce". Una dura accusa anche se non nuova.

"D'Urso e Meloni? Nel 2021 non funziona così". La Gruber provoca e Sallusti le ride in faccia | Video

Nel salotto di La7, durante la puntata del 12 marzo, la Cuppi deve fare i conti anche con il nuovo segretario del Pd. "Ma diventerete tutti lettiani ora?", chiede con tono provocatorio la conduttrice. "Non è una questione di diventare lettiani, ma di unirsi". Sarà, ma per il partito e, ancora di più per Enrico Letta, si preannunciano già tempi durissimi.

"Quello che non dicono in tv sul vaccino". Censura di Stato? La cannonata di La Russa, un cupo sospetto

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.