Ignazio La Russa sbotta a L'aria che tira: "Quello che i medici in tv non dicono sul vaccino"

L'ultimo sondaggio proposto da Erico Mentana al TgLa7, per Fratelli d'Italia, è stato un qualcosa di storico : con Giuseppe Conte in campo, Giorgia Meloni e i suoi sarebbero davanti al Pd. Cifre pazzesche, una cavalcata inarrestabile, quella di FdI, che già sta iniziando a capitalizzare la sua opposizione in solitaria al governo di Mario Draghi. Un momento d'oro, insomma. Soprattutto perché, in ogni caso, le elezioni non sono più lontane di un paio d'anni. Un capitale clamoroso da arricchire, conservare, proteggere.

E di quel sondaggio se ne parla a L'aria che tira, il programma di Myrta Merlino in onda su La7. Ospite in studio un esponente di spicco di FdI, Ignazio La Russa, il quale però non si lascia entusiasmare più di tanto dai sondaggi, almeno a parole: "I sondaggi vanno e vengono, non mi esalto, anche perché gli altri fanno il passo del gambero", premette sornione il vicepresidente del Senato. Poi, però, a strettissimo giro di posta rivendica il risultato di FdI, con una frase che senza troppa malizia può essere letta come una stoccata agli alleati del centrodestra: "La scelta di non far parte di un governo che sommava l'insommabile è utile agli italiani, perché noi ci stiamo concentrando su come fare proposte utili agli italiani, a differenza della strana ammucchiata pro-Draghi", sottolinea La Russa.

Dunque, il senatore si spende in una riflessione sui vaccini, premettendo che "sono assolutamente necessari". Poi, però, la stoccata ai medici che ci raccontano in tv la pandemia: "Perché questi medici non ci hanno detto prima che un vaccino non è salvifico? Dovremmo dire chiaro e tondo che probabilmente dovremmo rifarlo ogni anno, perché ce lo spiegano sempre a cose avvenute?", sbotta La Russa. Ovvio il riferimento al fatto che, per la natura del coronavirus e delle sue varianti, il vaccino potrebbe diventare stagionale, come quello per l'influenza. Una circostanza che, in effetti, non sembra essere stata particolarmente approfondita.

