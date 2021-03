Striscia la Notizia, trasparenze assassine: in prima serata, le veline "vestite" così

14 marzo 2021 a

a

a

Un look che ha colpito nel segno e che ha fatto impazzire gli italiani, quello sfoggiato dalle veline a Striscia la Notizia nella puntata in onda su Canale 5 sabato 13 marzo. Shayla Gatta e Mikaela Neaze Silva - la coppia più longeva di veline nella storia del programma - infatti, hanno danzato sul bancone del tg satirico più famoso d'Italia così come le potete vedere nella fotografia qui sotto.

"E se domani...". Striscia la notizia, la clamorosa gaffe politica di Gerry Scotti. Tutto in onda, Berlusconi che dice? | Video

Un paio di shorts inguinali in jeans grigio, dunque stivaloni alla texana sotto al ginocchio. Ma, ovviamente, non è finita qui: di fatto, erano in reggiseno, in biancheria intima, con la complicità di una maglietta del tutto trasparente. Insomma, un look davvero azzardato e irresistibile, piombato nelle case degli italiani in prime time. E il balletto è tutto un programma...

Nel corso della puntata, Striscia la Notizia ha proposto Moda Caustica, dove si è classificata al poco ambito primo posto Orietta Berti. Dunque, un servizio su alcune app per gli smartphone "gratuite e poco conosciute". Dunque la strana vicenda delle case a un euro, dove a guadagnare è l'Agenzia delle entrate. Quindi la nuova rubrica "Striscia la magia", dedicata a "sparizioni e altri disastri. E ancora, il tg satirico ideato da Antonio Ricci è tornato ad occuparsi di Gnaccarini, il truffatore seriale: a che punto sono i risarcimenti?

Striscia, lo stacchetto da morire delle Veline

"Ho il du***o". Gerry Scotti fuori controllo: la gaffe erotica con Francesca Manzini, Striscia la notizia vietata ai minori | Video

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.