Striscia la Notizia, cannonata a Orietta Berti: "Per fortuna, cade". In tv conciata così: da non credere

Tempo di Moda Caustica, a Striscia la Notizia. Il tg satirico di Canale 5, infatti, nella puntata di sabato 13 marzo ha proposto la consueta graduatoria sui peggiori look sfoggiati dai vip nel corso della settimana televisiva. A lanciare il servizio, Gerry Scotti e Francesca Manzini, tornati alla conduzione della creatura di Antonio Ricci dallo scorso lunedì.

Sul terzo gradino del poco ambito podio, ecco Barbara D'Urso, spesso presa di mira da Striscia, in questo caso per il "sobrio abitino da scolaretta" sfoggiato nel corso di una puntata di Pomeriggio 5. Dunque, in seconda piazza, l'improbabile camicia blu zebrata proposta da Francesco Facchinetti al Cantante Mascherato, il programma a cui partecipa in veste di giudice. "Facchinetti? Un giurato del programma, ma è nel vestire che dovrebbe mettere un po' di giudizio", commenta tagliente Gerry Scotti.

Dunque, si arriva alla meritatissima prima piazza, quella ottenuta da Orietta Berti per il surreale look sfoggiato a Che tempo che fa, il programma di Fabio Fazio della domenica sera su Rai 3, dove si è presentata così come potete vedere qui sotto. "Al primo posto non poteva esserci che lei: Orietta Berti con un must sanremese. Eccola, orgogliosa di indossare un vestito lungo, rosso, con vestito richiamo di conchiglie. Orietta è una cantante di successo, ma il vestito purtroppo... stona. C'è solo una nota positiva: il vestito cade bene", commenta sempre la voce fuori campo di Gerry Scotti.

Striscia, Moda Caustica e Orietta Berti: il servizio

