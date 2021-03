Che Tempo Che Fa, la missione di Francesco Paolo Figliuolo: "Arrivare a 500.000 dosi al giorno"

14 marzo 2021 a

a

a

"La situazione è questa: dobbiamo accelerare. Dobbiamo fare il cambio di passo, con 500 mila vaccinazione al giorno per poter far sì che entro settembre si arrivi ad almeno l'80% degli italiani vaccinati.". Questo il pensiero di Francesco Paolo Figliuolo, il generale degli alpini nuovo commissario all'emergenza sanitaria, ospite di Che Tempo Che fa in onda su Rai Tre e condotto da Fabio Fazio.

"Dobbiamo accelerare e, se serve, arrivare a vaccinare chiunque passi. Dobbiamo andare a regime con 500.000 vaccinazioni al giorno per arrivare a fine settembre con l'80% degli italiani vaccinati. Più vaccini, più personale, più vaccinatori, più centri dove vaccinare", dice intervistato da Fabio Fazio.

"Per la fine del mese arriveremo intorno a 15 milioni, nel prossimo trimestre 52 e in quello dopo 84. C'è stata una forte azione del presidente Draghi su tutte le case farmaceutiche, io ho sentito quasi tutti gli amministratori delegati. Ci sono stati problemi e probabilmente ce ne saranno in futuro, ma avremo un'arma in più: il vaccino Johnson&Johnson, monodose, stabile e facilmente trasportabile. Nel secondo e terzo trimestre avremo circa 25 milioni di dos. Lunedì voglio approfondire il discorso sulle dosi. Se ci sono le classi prioritarie che possono utilizzare il vaccino, bene. Altrimenti si va sulle classi vicine e chiunque passa va vaccinato", spiega indicando anche che il governo ha anche un piano b in materia.

