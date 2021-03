Striscia la Notizia, accerchiato da un gruppo di balordi in pieno giorno: per Vittorio Brumotti a Pisa finisce malissimo

15 marzo 2021 a

Vittorio Brumotti, inviato storico di Striscia la Notizia, è stato accerchiato da un gruppo di spacciatori a Pisa. Il biker era impegnato a girare un servizio per il tg, insieme al suo operatore, lo scorso sabato. Le immagini dell'assalto verranno mandate in onda su Canale 5 nel corso della settimana, ma qualche dettaglio sulla vicenda è trapelato dalla stampa locale. Le minacce sono arrivate quando l'inviato di Striscia si trovava in Viale Gramsci, punto nevralgico dello spaccio a Pisa, tra la stazione centrale e la via dello shopping, Corso Italia.

I pusher, di nazionalità magrebina, notando Brumotti e le telecamere, si sono subito avvicinati al biker pericolosamente. A quel punto sono partite le minacce e gli insulti sia nei confronti dell'inviato che del suo operatore, che ha comunque continuato a riprendere quanto stava accadendo in pieno giorno e di fronte a tantissimi passanti. L'accerchiamento non si è trasformato in pestaggio solo grazie al tempestivo intervento della Guardia di Finanza. All'arrivo degli agenti, però, gli spacciatori sono scappati facendo perdere le loro tracce. Le forze dell'ordine, quindi, non sono riuscite a identificarli.

Vittorio Brumotti era finito in una situazione simile una settimana fa a Firenze. L'inviato di Striscia la Notizia era andato al parco delle Cascine per documentare il traffico di sostanze stupefacenti, ma gli spacciatori non glielo hanno concesso e hanno scatenato una vera e propria rivolta. In quel caso, però, diversi pusher sono stati identificati e uno è stato denunciato per lesioni a pubblico ufficiale.

