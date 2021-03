Domenica In? Non proprio, per Mara Venier l'apice della carriera: indiscrezioni clamorose sul "salto" in Rai

16 marzo 2021 a

Amadeus e Fiorello che hanno condotto la 71esima edizione del Festival di Sanremo in piena emergenza coronavirus, seppur lasciando uno spiraglio aperto, avrebbero deciso di non voler tornare l'anno prossimo sul palco dell'Ariston. Questa edizione, che era partita male, con ascolti molto bassi, si è poi conclusa con un grande bagno di pubblico. E Amadeus e Fiorello si sono poi detti soddisfatti. Ma ora in Rai si pensa già al futuro della kermesse più importante d'Italia ed è quindi già partito il totonomi. Secondo alcune indiscrezioni apparse sul settimanale Nuovo Tv tra i papabili, ci sono in pole position Mara Venier e Renzo Arbore, la prima come conduttrice e il secondo come direttore artistico.

Insomma, è già cominciato il tam tam sui conduttori candidati al Festival di Sanremo 2022 nonostante Amadeus abbia lasciato una porta aperta per il prossimo anno, ma a una condizione: Fiorello al suo fianco. Non si sa ancora se alla fine scioglierà la riserva su un terzo Sanremo ma nel frattempo si fanno già nomi interessanti per i loro successori: tra gli altri spunta quello di Alessandro Cattelan fresco di trasloco in Rai e dall’altra un professionista come Gerry Scotti conduttore amatissimo dal pubblico e con una grande esperienza.. Ma si fa anche il nome, sempre secondo Nuovo Tv, di una signora della Rai, Milly Carlucci.

In ogni caso, Mara Venier sarà riconfermata alla guida di Domenica In nella stagione 2021/22. Gli ascolti ogni settimana sono altissimi e la concorrenza non riesce a batterla. Peccato che voci sempre più insistenti vogliano la zia più amata dagli italiani lontana da Domenica In (commossa nell’ultima puntata per via della scomparsa di un suo caro amico). Soltanto il tempo potrà dire cosa deciderà di fare al termine di quest’edizione del salotto di Rai1 della domenica pomeriggio. E se la vedremo al teatro dell'Ariston.

