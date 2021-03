Mattino 5, "una coppia composta da madre e padre? Normale". Follia, Francesco Vecchi massacrato per questa frase: dite grazie all'Europa

16 marzo 2021 a

Si scatena la polemica a Mattino 5, il programma di mattino in onda su Canale 5. Polemica dentro e fuori il programma. Il tutto accade sul finire della prima parte del programma, quando il conduttore, Francesco Vecchi, parlava con i suoi ospiti del fatto che l'Unione Europea abbia deciso di spendersi in consigli su quelle che sarebbero parole sconvenienti, insomma da evitare. E tra queste, con grande sorpresa, si scoprono esserci anche "madre" e "padre". Secondo la Ue, infatti, ricorrere alle parole padre e madre potrebbe essere offensivo per le coppie omogenitoriali. Pura follia.

E Vecchi, a Mattino 5, ha detto la sua sulla bizzarra presa di posizione di Bruxelles, mostrando di non capirne i presupposti. E per spiegare il suo punto di vista, ha affermato: "Siccome le coppie composte da padre e madre sono le più frequenti... questo è normale, è normale perché è un fatto statistico". Apriti cielo, vietato usare anche la parola "normale". Infatti, un'ospite in collegamento se l'è presa con Vecchi affermando che un figlio con due padri o due madri potrebbe sentirsi ferito per il fatto che venga considerata "normale" soltanto la famiglia da padre e madre, che per inciso non era il succo del ragionamento di Vecchi (il quale, al contrario, insisteva sulla "normalità" di una coppia uomo-donna esclusivamente in termini statistici, numerici).

E dopo la polemica in studio, la bufera online. Il video di Vecchi è stato ripreso e rilanciato un po' a tutte le latitudini. E i commenti contro il conduttore di Mattino 5 si sprecavano: omofobo, discriminatorio. E chi più ne ha più ne metta. Certo, sempre sui social c'era chi sosteneva che Vecchi sia stato semplicemente frainteso. Ma tant'è, il linciaggio - per il nulla - era già partito...

