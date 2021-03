Le Iene, Alex Schwazer: "Come lo facciamo tornare alle Olimpiadi". Un piano impossibile?

16 marzo 2021 a

a

a

Le Iene tornano stasera, martedì 16 marzo, su Italia1, dove affronteranno il caso di Alex Schwazer, che già hanno trattato parecchio negli ultimi quattro anni e mezzo. Dalle anticipazioni pubblicate dalla trasmissione si è scoperto che Antonino Monteleone ha avuto modo di parlare con il presidente del Coni, Giovanni Malagò. Il quale ha subito messo in chiaro che giustizia ordinaria e sportiva “non obbligatoriamente collimano”.

Si può morire di complotto? "Alla mia età non sarei arrivato": Alex Schwazer, la frase agghiacciante dalla Toffanin

E quindi non è affatto scontato che Schwazer possa vedere cancellata la squalifica fino al 2024 ed essere ammesso alle Olimpiadi di Tokyo: “La sentenza del giudice di Bolzano è però estremamente chiara - ha aggiunto Malagò ai microfoni de Le Iene - e non si può non tenerne conto”. Inoltre l’inviato della trasmissione di Italia 1 ha annunciato che stasera svelerà come e perché vuole aiutare Schwazer a partecipare alle prossime Olimpiadi, essendo stato assolto dalla giustizia ordinaria italiana dalle accuse di doping avanzate nel 2016.

"Ho un'idea su chi è stato?". Trappola doping, Alex Schwazer sgancia la bomba dalla Toffanin: scandalo senza precedenti

A Bolzano il giudice ha evidenziato l’esistenza di un complotto ordito ai danni del marciatore altoatesino, fatto fuori molto probabilmente con una provetta che è stata alterata in un secondo momento. D’altronde Schwazer era risultato positivo nel 2012 e aveva confessato, mentre nel 2016 si era dichiarato da subito innocente: alla fine ha avuto ragione, ma la storia non è ancora finita qui.

"Pulsazioni altissime". Alex Schwazer mai visto così: tutta "colpa" di Sanremo, primo passo verso le Olimpiadi

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.